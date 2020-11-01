В Киеве вандалы разбили памятник погибшим членам ОУН

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В Киеве, на территории мемориального комплекса Бабий Яр, неизвестные разбили и облили краской памятник погибшим членам Организации украинских националистов (ОУН), передает NNS со ссылкой на Страна.

Об этом в четверг, 29 октября, информирует телеграм-канал "Украина 24".

Так, на фотографии, предоставленной одним из читателей канала, можно увидеть, как на разбитой мемориальной плите разлита красная краска и лежит молоток.

"На самом памятнике были имена и надпись "погибли за независимую Украину". В списке имен фамилия Якова Осташека. Как писал ранее Эдуард Долинский (директор "Украинского еврейского комитета" - Ред.), Яков Осташек - это глава ОУН и полиции села Милиево Выжницкого района, организатор погромов и массового убийства евреев.