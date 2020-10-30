У Києві на Майдані Незалежності авто в’їхало у натовп: загинули люди (відео моменту)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Києві на вулиці Хрещатик внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали ушкодження. Про це NNS повідомляє з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години. Попередньо водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.

На відео, опублікованому поліцією, видно, що автівка в'їхала в зупинку не зі сторони проїжджої частини, а з пішохідної.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий. Як пояснив чоловік, він тільки переніс стентування на серці. Йому 66 років. Він пенсіонер, киянин.