У Харкові в ДТП загинули підполковник ДСНС і його 15-річна донька: шукають свідків аварії

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21 жовтня на Окружній дорозі Харкова в районі Екопарку сталася страшна аварія, яка забрала життя двох людей, в тому числі дитини. Загинули батько і донька. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ГУ ДСНС, співробітником якого був загиблий.

Підполковник ДСНС Дмитро Азарєнков і його донька Анастасія Азаренкова їхали з Липців до Харкова на роботу на Daewoo Lanos чорного кольору, і вже практично проїхали міст в сторону Олексіївки, коли сталася аварія.

За попередньою інформацією Нацполіціі, в машину рятувальника в'їхав позашляховик, в якому знаходилися два нетверезих молодиків.

Потрібні записи з відеореєстраторів машин, які знаходилися в інтервалі 06:30 - 07:30 на цьому відрізку дороги. Прохання надати інформацію за номерами" 101", " 112 " або поліції за номером 102.

Пізніше стало відомо, що у позашляховику, який на швидкості в'їхав в авто загиблих, знаходився 21-річний Дмитро Габишев - син ексначальника відділу поліції метрополітену Харкова Олександра Габишева.За даними місцевих Telegram-каналів, другий хлопець з «Тойоти» - Владислав Кондратенко, 1999 року народження. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

За словами очевидців, юнаки були п'яними. Як з'ясувалося, що раніше Дмитро Габишев був позбавлений водійських прав за водіння автомобіля в нетверезому стані. Його зупинили патрульні на Шкоді Superb Elegance, але проходити медичний огляд молодий чоловік відмовився. Суд позбавив його прав і присудив штраф у 10500 грн.

Як свідчать відео з місця аварії, Габишев-молодший після ДТП кричав, що вже рік не сідає за кермо, оскільки у нього немає прав. За його словами, позашляховик вів інший водій, який втік. Тут же на місці виявився і батько юнака, який порадив йому нічого не казати.

В СМТ Липці Харківської області аварія отримала великий розголос. Там добре знали загиблого Дмитра Азаренкова та його родину.

«Він багато років пропрацював рятувальником. Дуже хороша людина. Всі вихідні, всі свята на роботі. І цього ранку він їхав на роботу, а дочку підвозив на навчання. Дмитро такий безвідмовний. Усі знали, що до нього можна звернутися, він відразу підніметься і піде допомагати. Він не пив навіть на Новий рік, бо знав, що може доведеться працювати", – розповідає знайома родини Олена Маметова.

Загибла 15-річна Анастасія була єдиною дочкою Дмитра і Люби.

"Вона, як зірочка, у них, єдина дочка, яку вони любили і плекали. Мама їй була, як подружка, батька вона дуже любила. Це таке горе, як Люба все це переживе, я не уявляю", – каже Маметова.

Родина Азаренкових / Facebook Любові Азаренкової

За словами знайомої, сім'я любила проводити час на дачі. На вихідні вони їхали туди. Доглядали за квітами і дуже пишалися своїм виноградником.

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