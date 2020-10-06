У Києві чоловік порізав, а потім спалив 6-річного сина (відео)

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Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини Зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав. За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію у Києві.

5 жовтня, близько 20:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на проспекті Правди. На виклик виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та рятувальники.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев, по прибуттю правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину, оскільки власник зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері:

«Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи».

Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко в якому знаходилася дитина. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація»,

- додав правоохоронець.

Тим часом, в пабліку «Захист прав дітей» оприлюднена дещо інша версія цієї страшної трагедії. Тут звинувачують поліцію, яка довго не їхала на виклик.

Олексій Павловський написав:

«Знаєте чим закінчується те, що поліція не їде на виклик? Смертю дитини. Вчора увечері в Подільському районі Києва батько під час сімейних чвар підпалив ліжко з малолітньою дитиною. Як повідомляється, між батьками виникла сварка, чоловік закрив дитину в квартири та вийшов до коридору (загального) щоб далі продовжувати сваритися з колишньою дружиною. Попередньо підпаливши в квартирі (матрац або ліжко). В цей момент в квартирі була зачинена малолітня дитина. Але батько відмовлявся пускати мати дитини до квартири та не відкривав двері. Згодом на місце приїхали рідні (чоловіка чи жінки не уточнюється) та почали вмовляти чоловіка відкрити двері до квартири. Сусіди весь цей час дзвонили до поліції та прохали їх приїхати. Перший виклик на службу 102 був приблизно о 16-й годині вечора і ще 6 викликів трохи згодом. Близько 20:30 загальний коридор почався наповнюватися димом та сусіди побачили дим з вікна, що виходить з квартири сварливих сусідів, ще раз зателефонували до поліції та пожежників. Пожежників та швидка прибула за 10 хвилин - поліції не було й досі». Коли чоловік все ж такі відчинив двері в квартиру, дитина вже лежала без ознак життя. Лікарі констатували смерть. Поліція не приїжджала на виклик більше 4-х годин. Попередити смерть дитини було можливим, аби поліція приїхала та провела хоча би бесіду з чоловіком. Але ні. Пріоритет викликів був інший»

Місцеві ЗМІ повідомляють, що батько забрав сина у гості та не пустив матір у квартиру, коли вона прийшла забирати дитину.

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