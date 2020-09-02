На Харківщині масштабні лісові пожежі: вогонь перекинувся на житлові будинки (фото)

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2 вересня 2020 року о 12:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу с. Клугіно-Башкіровка Чугуївського району Харківської області, де горить очерет, трава та хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області, передає NNS.

До місця пожежі залучені особовий склад та техніка Міністерства оборони, ДСНС та лісгоспу. Наразі триває ліквідація пожежі.

«Від Головного управління ДСНС України у Харківській області залучені 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 2 з міста Чугуєва та 5 з міста Харкова. Крім того, до гасіння пожежі залучено гелікоптер МІ-8»,

— повідомили в ДСНС.

В той же день, о 12:55 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу хвойного лісу Дворічанського лісництва Куп’янського лісгоспу на околиці с. Горобівка Дворічанського району Харківської області.

«До місця події були направлені підрозділи служби порятунку з смт. Дворічна та м. Куп’янська. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горить хвойний ліс. До місця події були направлені ще 10 відділень служби порятунку з міста Харкова та інших районних підрозділів області. Крім того, для ліквідації пожежі було задіяно пожежний потяг та пожежний літак АН-32П. Загальна площа пожежі складає близько 400 га, з них 100 га верхового лісу. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Існує загроза поширення полум’я на інший населений пункт - с. Гряниківка. Наразі триває ліквідація пожежі та організована евакуація мешканців с. Гряниківка»,

— повідомляють в ДСНС.