У лабораторії львівського університету завідувач варив метадон (фото)

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Львівські поліцейські викрили наркоділків, які виготовляли метадон у лабораторії місцевого університету. Встигли продати понад 4 кілограми наркотиків на понад 2,5 млн грн. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, пише Громадське, передає NNS.

У поліції зазначили, що до групи наркоділків входило четверо львів’ян. Організатором виявися 35-річний раніше засуджений за контрабанду наркотиків співвласник місцевого кальян-бару. Його «правою рукою» був працівник цього ж закладу — 25-річний кандидат у майстри спорту. Саме він відповідав за фасування та збут наркотиків на території України. Фасував товар як удома, так і прямо у кальян-барі.

Виготовляв наркотики завідувач лабораторії одного з львівських університетів. Варив метадон він прямо у навчальному закладі, використовуючи його обладнання. Це дозволяло «хіміку» виготовити за раз понад кілограм наркотиків.

Продавали «товар» через спеціально створений інтернет-магазин та один з месенджерів. Замовлення приймав та відправляв 21-річний працівник цього ж кальян-бару. Наркотики надсилали поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки.

Щоб приховати злочинну діяльність, організатори постійно змінювали номери телефонів, які використовували під час відправлення метадону. Переважно покупцями товару були наркозалежні особи, які замовляли від одного до кількох грамів наркотику.

Під час досудового розслідування поліцейські задокументували факти виготовлення та збуту майже трьох кілограмів наркотиків.

31 серпня спецпризначенці затримали організатора та учасників наркоугруповання. Під час обшуків у них вилучили понад один кілограм метадону.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 (вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Довідково: метадон — напівсинтетичний наркотичний засіб. Заборонений у всіх країнах світу наряду з кодеїном і декстрометорфаном, через високу смертність.