Жахлива ДТП під Скадовськом: загинула вся сім’я водійки

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13 серпня біля Скадовська сталася страшна ДТП, яка забрала життя майже всієї родини. Про це NNS повідомляє з посиланням на відділ комунікації Національної поліції у Херсонській області.

Повідомляється, що сьогодні вранці в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу м. Скадовськ. В результаті зіткнення двох автомобілів загинув пасажир одного з транспортних засобів та двоє його малолітніх дітей.

За словами заступника начальника обласної поліції Миколи Вербицького, дорожньо-транспортна пригода сталася за 6 км від Скадовська. Попередньо встановлено, що 45-річна мешканка Херсона, керуючи автомобілем «Фольксваген Гольф» виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним мікроавтобусом «ДАФ». В результаті ДТП від отриманих травм загинули 49-річний чоловік кермувальниці та двоє їх синів, віком 11 та 14 років. Наразі на місці працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди.

Попередня правова кваліфікація – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Поліція звертається до учасників дорожнього руху із закликом бути уважними та обережними під час дорожнього процесу. Пам’ятайте, від ваших дій залежить не тільки ваше життя, а й здоров’я інших людей. Бережіть себе.

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