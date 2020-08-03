Батьки дітей з ДЦП влаштували бунт у поїзді слідуванням через Тернопіль

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Як повідомляла раніше NNS , Тернопіль був внесений МОЗ до червоної зони через коронавірус. У зв’язку з цим було вирішено тимчасово скасувати зупинки на станції «Терпнопіль» потягів далекого слідування. В одному з поїздів пасажири влаштували бунт.

Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Тернополяни». Як стало відомо, на позачерговій сесії Тернопільської міської ради, що відбулася 3 серпня, Сергій Надал повідомив про кричущий випадок, що трапився цієї ночі на залізничній станції «Тернопіль».

«Люди поверталися з Херсонської області - 85 осіб з дітьми, хворими на ДЦП у Тернопіль, - розповів Сергій Надал. - У потязі при посадці провідниця повідомила, що зупинка на залізничній станції «Тернопіль» здійснюватися не буде, через те, що місто потрапило у червону зону у є рішення не зупиняти поїзди у Тернополі. Люди вчинили бунт і тільки під тиском пасажирів начальник поїзда прийняв рішення та зупинив поїзд у Тернополі, щоб усі вийшли».

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