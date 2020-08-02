В Сумах подростки изнасиловали мальчика: протест местных жителей заставил полицию шевелиться

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В Сумах из-за изнасилования мальчика жители вышли на протест и перекрыли железную дорогу в районе Добровольной в Ковпаковском районе. Активисты пожаловались полицейским на бесчинства группы подростков, которые надругались над ребенком, а также нападают на пенсионеров и занимаются воровством.

1 августа правоохранители сначала открыли криминальное производство за хулиганство, но позже переквалифицировали дело на ч. 4 ст. 152 (изнасилование). Об этом NNS стало известно из сообщения отдела коммуникации полиции Сумской области.

"Сегодня следователи процессуальным руководством прокуратуры внесли сведения в единый реестр досудебных расследований по переквалификации события ч. 1 ст. 296 (хулиганство) на ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины",

- говорится в сообщении.

Производство было открыто по коллективному заявлению местных жителей.

Правоохранители рассказали, что в рамках дела назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается.

Уже были установлены трое подростков в возрасте 13-14 лет, и на родителей двух из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП).

"Выясняются личности еще двух несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители. Также устанавливаются возможные эпизоды совершенных противоправных действий подростками и пострадавшие от них лица",

- проинформировали в полиции.

Отметим, что 31 августа люди рассказывали, что 7-летнего мальчика изнасиловали семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Шокирующее преступление произошло неделю назад, но с тех пор о реакции "копов" ничего не было известно. В то же время пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб сообщил местным СМИ, что 25 июля правоохранителям действительно поступило сообщение об изнасиловании ребенка, но подробностей он не знает, так как делом занимаются в Главном управлении Нацполиции.

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