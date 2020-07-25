Київська ДТП: 1 загиблий, 9 постраждалих

25 лип. 2020
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Сьогодні, 25 липня, о 6 ранку на 54 км автодороги Київ–Чернігів у селі Семиполки Київської області зіткнулися автобус, вантажівка та легковик.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Київської області, інформує NNS

 Власник легковика загинув на місці, постраждали,за попередніми данними, дев'ять осіб з автобусу.

За попередніми даними, водій авто Volkswagen, рухаючись в напрямку Чернігова, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

Від зіткнення у вантажівки відбулося пошкодження колеса, внаслідок чого некероване авто виїхало на зустрічну смугу та скоїло зіткнення з пасажирським автобусом MAN. Від удару автобус з’їхав на узбіччя, де перекинувся.

Автор: Лелека

ВІдео моменту - Смертельна ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик та маршрутка (фото)

ВІдео моменту - Смертельна ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик та маршрутка (фото)
У Броварському районі Київської області сталася автомобільна аварія. Біля села Семиполки зіткнулися фура, легковий автомобіль та маршрутка, є загиблі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, інформує УНІАН, передає NNS.
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