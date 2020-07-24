Із затонулого в Одесі танкера стався масштабний розлив палива

Завантажте мобільний додаток сайту

В Одесі стався ще один масштабний розлив палива із затонулого танкера "Делфі". Фахівці виявили пляму площею майже 7,5 тис. квадратних метрів, з посиланням на видання Думська, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулів.

Караулів зазначив, що бонові загородження не змогли запобігти розлив: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Разом з тим, зараз танкер готують до нової спроби підйому. До судна підігнали плавучий кран.

Раніше затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi намагалися підняти у суботу, 18 липня. Тоді дві спроби підняти танкер провалилися через слабкі троси.

Також стало відомо, що адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займатиметься питанням підйому танкера, який вже кілька разів намагалися підняти в Одесі. Операцію оцінили майже в 25 млн гривень.

Відповідний тендер оголошений на Prozzoro.

Після підйому танкер відбуксують в Чорноморськ. Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а аукціон відбудеться аж 5 жовтня.

Прибрати танкер переможець має до кінця року. Потім ці гроші планують стягнути з власника танкера.

В свою чергу власник затонулого судна Delfi спробує ще раз його підняти. Якщо ця спроба буде невдалою, то він відмовиться від прав власності на танкер.

Фото: Фейсбук/Владислав Криклій