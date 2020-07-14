Харьков ушел под воду: из-за дождя в городе затопило улицы (фото, видео)

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Дождь, который начался в Харькове вечером 13 июля, продолжался всю ночь. Из-за осадков в городе затопило несколько улиц, пишет kh.vgorode.ua, передает NNS.

Городские коммуникации в который раз не выдержали ливневых дождей в Харькове. После дождя дороги заполнились водой от тротуара до тротуара, как венецианские каналы. По ним проплывают автомобили, лодки и даже люди на надувных кругах для бассейна. О последствиях непогоды харьковчане сообщают в соцсетях. По их словам, вода затопила улицы в центре и на окраинах: улицу Сумскую, Дмитриевскую, Славянскую, Клочковскую, проспект Гагарина, рынок «Барабашово» и другие.

В сети резюмируют — "город фонтанов ушел под воду".

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