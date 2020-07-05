На Херсонщині масштабна пожежа: горіла п'ятиповерхівка (фото, відео)

- 05 лип. 2020
- Перегляди: 1523
Завантажте мобільний додаток сайту
5 липня біля 15.00 в Новій Каховці Херсонської області сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці по вул. Букіна, 20, пише NovaКahovka.Сity, передає NNS.
«Жителі міста написали в соцмережах, що спочатку пожежа сталася в одній з квартир, потім полум’я перекинулося на шиферний дах. Він увесь охоплений полум’ям.
Один з користувачів написав, що квартиру підпалив чоловік, який посварився зі своєю жінкою»,
— повідомляє видання.
Як вдалося вияснити NovaKahovka.City, пожежа сталася на даху. По всьому периметру загорівся руберойд. На місце пригоди прибули рятувальники з Нової Каховки, Берислава і Каховки. З квартир, до яких дістався вогонь (в основному п'ятого поверху) люди виносили речі. Також до будинку приїхали мер Нової Каховки володимир Коваленко, його перший заступник Леонід Чурсинов та начальник ЖЕУ Григорі Каневський.
«Поліцейські зняли з даху чоловіка в шортах і повезли до відділку. Наразі пожежа локалізована. Люди звертаються до мера з проханням надати допомогу»,
— доповнюють в NovaКahovka.Сity.
Фото Хр*новаяКаховка/Twitter