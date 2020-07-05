На Херсонщині масштабна пожежа: горіла п'ятиповерхівка (фото, відео)

5 липня біля 15.00 в Новій Каховці Херсонської області сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці по вул. Букіна, 20, пише NovaКahovka.Сity, передає NNS.

«Жителі міста написали в соцмережах, що спочатку пожежа сталася в одній з квартир, потім полум’я перекинулося на шиферний дах. Він увесь охоплений полум’ям.

Один з користувачів написав, що квартиру підпалив чоловік, який посварився зі своєю жінкою»,