Тіло обгородили коробками з-під бананів: у Харкові в супермаркеті раптово померла жінка

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У Харкові в приміщенні одного із супермаркетів 7 червня раптово померла 64-річна жінка. Про це повідомляє newsroom.kh.ua, пишуть Надзвичайні новини, передає NNS.

Як зазначається, жінці стало погано, вона впала та померла.

"Тіло жінки обгородили коробками з-під бананів. На місці події працюють поліцейські", – йдеться у повідомленні.

У поліції факт трагедії підтвердили. Там уточнили, що на тілі жінки не знайдено ознак насильницької смерті. Причину смерті встановлять експерти.

Як уточнює інформаційний портал vgorode.ua, до правоохоронців повідомлення про подію надійшло від медиків о 10:21 7 червня.

Попередньо було встановлено, що 64-річній харків'янці стало погано. Медики, які прибули за викликом, констатували її смерть.

За словами очевидців, трагедія сталася в "Класі" на Одеській. Тіло жінки з усіх боків огородили ящиками.