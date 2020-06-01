Хлопець помер після похорону загиблого на Донбасі друга: подвійна трагедія на Кіровоградщині

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На наступний день після похорону загиблого на Донбасі друга помер волонтер. Трагедія сталася на Кіровоградщині 30 травня. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцевий сайт CBN.

Як стало відомо NNS , на могилі Віталія Лімборського 30 травня помер Володимир Фуженко. За словами керівника центру надання допомоги учасникам АТО/ООС Знам’янської РДА Володимира Мухурова, Володимир був людиною з інвалідністю, тому не пішов на фронт, а став волонтером.

На наступний день, коли Володимир завітав на могилу товариша, в нього стався серцевий напад.

"Понесли сніданок Віталіку на могилу. Вова також прийшов з родиною хлопця. Раптово впав, втратив свідомість. Не встигли довести й до лікарні",

- розповіла землячка померлого волонтера.

Хлопці обоє із Костянтинівки, жили на одній вулиці. Дружили, спілкувалися, на похороні Віталіка Вова ніс фото вбитого друга. Наступного дня, на могилі у нього зупинилося серце. Поховали Володимира у рідній Костянтинівці.

Нагадаємо, Віталій Лімборський, 1996 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади загинув 26 травня ввечері в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.

28 травня жителі Знам'янки відгукнулися на заклик в соцмережі і вийшли на центральну вулицю міста, щоб створити живий коридор для зустрічі загиблого на Сході 24-річного земляка.

Поховали Віталія Лімборського на сільському кладовищі с. Суботці. У нього залишилися мати і брат.