У центрі Харкова мати з шестимісячною дитиною випали з 19-го поверху (фото)

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У понеділок, 1 червня, у Харкові на вулиці Культури мати з дитиною випали з 19 поверху і загинули на місці. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Повідомлення про подію, яка сталася у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Культури, надійшло до Шевченківського відділу поліції міста Харкова 1 червня о 6:15.

На місце події виїжджали керівники та слідчо-оперативно група Шевченківського відділу поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За фактом смерті дитини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За фактом смерті жінки слідчими Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

Зараз відомо, що 42-річна жінка з шестимісячним сином та 53-річним чоловіком мешкала в будинку на 19 поверсі.

Наразі поліцією встановлюються всі обставини події.

Також про подію повідомляють місцеві пабліки. «Харьков 1654» оприлюднили фото з місця трагедії.