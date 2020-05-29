Поки мама вчила уроки, 4-річний син гуляв по магазинам: будні карантину на Дніпропетровщині

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У Дніпрі небайдужі помітили маленьку дитину, яка була без супроводу дорослих. Юного мандрівника патрульні повернули додому. Про це NNS повідомляє з посиланням на Патрульну поліцію у Дніпропетровській області.

Як стало відомо NNS , 28 травня, близько 16-ї години на спецлінію 102 зателефонувала продавщиця однієї з крамниць на площі Новокодацькій і повідомила, що до магазину зайшов маленький хлопчик, один, без супроводу дорослих. Пояснити де він живе, дитина не могла.

Патрульні прибули за вказаною адресою і разом із представниками ювенальної превенції розпочали пошуки батьків малого. Та за годину на спецлінію 102 зателефонувала схвильована жінка й повідомила, що зник її 4-річний син. Як виявилося, маленький мандрівник, який зайшов до магазину, саме той, кого розшукує мама.

Жінка розповіла, що займалася зі старшими дітьми уроками, й не помітили, як найменший вийшов із будинку. Дитину передали матері цілою та неушкодженою.