Масове вбивство. На Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей

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У ніч на 22 травня неподалік від села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей, з якими відпочивав на природі. Про це NNS повідомляє з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Як стало відомо NNS , жертвами вбивці стали кияни. Всі вони були друзями Всього біля ставка відпочивало 9 людей. Антон Геращенко повідомив деталі жахливої трагедії.

"На березі ставка відпочивала компанія киян, старих друзів, які там збиралися вже не раз половити риби. Всього за даними слідства їх було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 року народження. Близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з мисливської рушниці",

- йдеться у повідомленні.

За даними Геращенко, спочатку чоловік убив двох людей, які перебували з ним поруч, а потім розстріляв сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей. Одному чоловіку вдалося втекти.

За даними правоохоронців, підозрюваний у вбивстві 7 людей затриманий поліцейськими і знаходиться під вартою. Рушниця з якого було здійснено масове вбивство вилучена. Затриманий буде направлений на судово психіатричну експертизу після чого суд вирішить осудний він чи ні.