У міськраді Харкова проходять обшуки

Завантажте мобільний додаток сайту

Прокуратура Харківської області повідомила, що здійснює 8 травня обшуки в міській раді Харкова, передає Радіо свобода, інформує NNS.

Обшуки проводяться у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

«Проводяться обшуки в департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві уточнюють, що справа стосується робіт із освітлення у Харкові за договорами, укладеними на понад 28 мільйонів гривень.

Повідомляється, що всього у кримінальному провадженні триває понад 20 обшуків у різних регіонах країни. Наразі про підозру нікому не повідомляли, досудове розслідування триває.