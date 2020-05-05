Знесилену вагітну корову витягнули із болота МНС-ники

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Рятувальники Головне управління ДСНС України у Львівській області витягнули вагітну корову, що застрягла в рові, передає NNS із посиланням на ДСНС України у Фейсбуці

3 травня о 21:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Винники на вул. Дмитерка, в рів впала корова та не може самостійно вибратись.

До місця події негайно виїхали вогнеборці 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники.

На момент прибуття рятувальників до місця виклику з'ясувалось, що тварина переходячи рів застрягла в болоті, вже більше трьох годин корова намагалась самостійно вибратись, проте це їй не вдавалось. Тварина була знесилена.

Від власників корови, які були на місці події, надійшла інформаціїя про те, що вона вагітна, то ж рятувальниками доводилось максимально обережно проводити операцію з вивільнення тварини.

Пожежно-рятувальним відділенням та місцевим населенням за допомогою пожежних рукавів та автомобільної лебідки корову витягнуто на поверхню та передано власнику.

Внаслідок інциденту тварина не постраждала.