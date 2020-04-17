На Днепропетровщине задержали каннибала (видео)

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Несколько дней назад весь Кривой Рог всколыхнула новость о жуткой находке – на берегу реки местные жители обнаружили останки женщины без ног. Правоохранители уже задержали убийцу. И эта новость оказалась еще более шокирующей.

Согласно информации, полученной NNS из сюжета Надзвичайних новин, задержан каннибал.

Местные жители сразу узнали жертву — это любовница Александра по кличке Молдаванин, который живет неподалеку. Когда правоохранители наведались к нему, то увидели, что мужчина жарил на костре ноги убитой и ел их.

Соседи каннибала отмечают, что место Александра давно за решеткой, ведь 6 лет назад при загадочных обстоятельствах умерла его жена. Мертвой ее нашли в той же реке, где обнаружили женщину без ног. Правоохранители его тогда не задержали, однако местные считают, что он причастен к ее смерти.

По словам Александра, любовницу убил из-за того, что поссорились. Что же касается поедания останков тела, объяснил это тем, что был голоден. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет за решеткой.