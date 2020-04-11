На Харківщині могильна плита вбила однорічну дитину

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На Харківщині сталася трагедія. Однорічну дитину на смерть придавило могильною плитою. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , надзвичайна подія сталася у Люботині Харківської області. однорічну дитину на смерть придавило могильною плитою. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Як встановили поліцейські, на місцевому цвинтарі на однорічну дитину 9 квітня о 19:30 впала могильна плита. Батьки одразу доправили дівчинку до лікарні, однак медики констатували її смерть. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Усі обставини трагедії встановлюються.