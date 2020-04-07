Вітер ще більше роздмухав пожежу над Чорнобильською зоною

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У Зоні відчуження внаслідок пориву вітру сталося розповсюдження вогню по трав’яному настилу площею до 35 га.

Про це повідомляє NNS із посиланням на ДСНС України.

"Станом на 14:15 внаслідок пориву вітру сталося розповсюдження вогню по трав’яному настилу на 7, 8, 9 та 11 квартали Котовського лісництва площею до 35 га. До місця пожежі направлено 2 вертольоти Мі-8 ДСНС та планується передислокація 10 одиниць техніки та особовий склад з території Житомирської області. Пожежними літаками (АН-32П) здійснено 9 скидів - 72 тони води", - йдеться у повідомленні.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівень потужності еквівалентної дози гамми випромінювання – 0,021 мР/год.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Для приборкання вогню та ліквідації задимлення були задіяні авіація та спецтехніка.

Станом на 07:00 7 квітня на території Котовського лісництва Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення спостерігалася пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га.