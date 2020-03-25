На Хмельниччине журналистов избили торговцы масками (Фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Во время проведения журналистского расследования, в городе Красилов Хмельницкой области, на журналистскую группу телеканала NewsOne было совершено нападение.

Об этом NNS узнала из сообщения Голос UA со ссылкой на источник телеканала.

«Сейчас, во время пандемии, когда роль журналистов чрезвычайно важна, в редакцию телеканала поступают многочисленные просьбы от украинцев относительно освещения соблюдения правил карантина. Так, к нам обратились обеспокоенные жители города в связи с несанкционированной торговлей средствами защиты — медицинскими масками неизвестного происхождения. Когда журналистская группа приехала выяснить ситуацию, то продавец масок начал всеми способами препятствовать съемке: набросился на корреспондентку, вырвал у нее с рук микрофон, спрятал маски и нанес журналистке телесные повреждения», – сказано в заявлении.

Также редакция телеканала NewsOne сообщила:

«После обращения в больницу у корреспондентки телеканала зафиксировали многочисленные повреждения руки и пальцев, ей наложили гипс. После журналистка обратилась в местное отделение полиции, где по факту нападения открыли уголовное производство по статье 345-1 УК Украины. Сейчас проводятся следственные действия».

На телеканале подчеркнули, что в этом случае очень важно учитывать общий контекст происшествия – нападение на журналиста во время карантина и введение в Украине чрезвычайной ситуации, когда работники СМИ нуждаются в особой защите. Журналисты продолжают выполнять свою работу, несмотря ни на что, поэтому этот циничный факт нападения требует особенного внимания правоохранительных и государственных органов, сказано в заявлении.