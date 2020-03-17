На Черкащині знайшли задушеними трьох маленьких дітей

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На Черкащині сталася страшна трагедія. Жертвами вбивства стали троє маленьких дітей. Про це NNS повідомляє з посиланням на Головне управління Національної поліції у Черкаській області.

Згідно отриманої NNS інформації, правоохоронці сьогодні, 17 березня, близько 9.00 отримали інформацію, що в одному із будинків в селі Придніпровське Чорнобаївського району сталося потрійне вбивство. На місці події поліцейські виявили тіла трьох малолітніх дітей, віком від 4 до 9 років. На тілах загиблих виявили сліди удушення.

У прибудинковій споруді слідчо-оперативна група виявила батька загиблих дітей. Чоловіка знайшли повішеним.

Наразі працівники намагаються з’ясувати всі обставини злочину. Слідчі відкрили за фактом вбивства кримінальне провадження за п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.