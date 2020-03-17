У Києві скоєно розбійний напад на перекупників масок

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Столичні поліцейські затримали трьох чоловіків, які вчинили озброєний напад на підприємців та відібрали у них 100 тисяч медичних масок.

Про це NNS повідомляє з посиланням на Вечірній Київ, який, в свою чергу, посилається на прес-службу прокуратури Києва. За словами потерпілих, маски на суму близько 1 млн гривень вони купували у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати.

Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами, схожими на пістолети.

- Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались у різні напрямки, – розповіли у прокуратурі Києва.

Розбійниками виявилися мешканці столиці та міста Вишневе Київської області, які не мають відношення до правоохоронних органів.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, подільники знайшли в інтернеті оголошення та домовилися про закупівлю масок, але під час зустрічі забрали їх, погрожуючи торговцям пістолетом.

– Скориставшись ситуацією в країні, зловмисники вирішили «підзаробити» на попиті товару першої необхідності. У подальшому співучасники планували перепродати медичні маски, але своїми протиправними діями «заробили» собі лише строк, – зазначив Андрій Крищенко.

Розбійникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.