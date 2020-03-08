Загадково зниклого хлопця знайшли мертвим на Дніпропетровщині

Завантажте мобільний додаток сайту

На Дніпропетровщині знайшли мертвим хлопця, якого шукали три місяці і до останнього сподівалися, що він живий. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеві видання.

Згідно отриманої NNS інформації, 10 грудня 25-річний Артем Агєєв вийшов з маршрутки «Дніпро-Нікополь» біля села Башмачка і пішов в невідомому напрямку.

Через три дні чоловіка, схожого за прикметами на Артема, бачили в лісопосадці між трасою Дніпро-Запоріжжя та селом Морозівка. На наступний день на тому ж місці знайшли його курточку. Також пошуковий собака знайшов сліди босих ніг хлопця. З тих пір ніякої інформації про можливе місцезнаходження зниклого не було.

Батьки Артема вважали, що до його зникнення причетні колектори, які нібито залякували сина.

Пошуки Артема Агєєва проходили по Дніпропетровській області і в сусідніх регіонах. Були залучені співробітники поліції, курсанти, волонтери, кінологи з собаками і десятки небайдужих жителів регіону.

Через 87 днів з моменту початку пошуків - 6 березня - знайдено чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, це тіло Артем Агєєва. Повідомляється, що тіло знайшли в полі біля села Любов. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті первинний огляд не виявив.