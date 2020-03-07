Під Чернівціями згоріли мама і троє маленьких дітей (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Страшна трагедія сталася в ніч на 5 березня у селі Леньківці Кельменецького району Чернівецької області. Вогонь забрав на той світ цілу родину з малими дітьми. Про це NNS повідомляє з посиланням на personavip.co.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS, в ніч на 5 березня у власному будинку знайшли мертвuми 27-річну жінку та її трьох маленьких дітей.

Як повідомляє прес-служба рятувальників, 5 березня о 6.20 на пульт диспетчера надійшло повідомлення від мешканців с. Ленківці Кельменецького району про пожежу у житловому будинку.

“Люди також розповіли, що у ньому можуть перебувати 3 дітей та їхня мати. Через те, що пожежа виникла пізно вночі, люди виявили її вже тоді, коли вогонь поширився на весь будинок, і впало його перекриття. Площа пожежі склала 70 кв. м. На місце події було направлено вогнеборців 10 державної пожежно-рятувальної частини смт Кельменці”, – повідомили у прес-службі.

Ліквідувавши пожежу, вогнеборці увійшли до будинку та під час розбору конструкцій виявили там тіла трьох дітей – 2013, 2014, 2017 років народження та їхньої матері, 1993 року народження.

На цей час тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу у м. Чернівці. Причина пожежі наразі встановлюється.

У соцмережах люди висловлюють співчуття через трагедію.