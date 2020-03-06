У Кам’янці-Дніпровській чоловік більше тижня прожив з ножем у стравоході

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У Кам`янці-Дніпровській Запорізької області сталася надзвичайна подія з трагічними наслідками. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцевий сайт «Енергодар NEWS».

Згідно інформації, отриманої NNS , днями в лікарню міста Кам'янка-Дніпровська звернувся чоловік зі скаргами на сильний біль у горлі, порушення функцій ковтання і кровохаркання протягом 9 днів. Причину таких симптомів пацієнт пояснити не зміг.

Подиву навіть найдосвідченіших фахівців не було меж — при обстеженні, на рентген знімку, в стравоході спостерігався довгий тонкий предмет, схожий на ніж. Транспортування хворого загрожувало заподіянням тяжких внутрішніх пошкоджень і масивного кровотечі, тому було прийнято рішення оперувати чоловіка на місці.

Порятунком життя людини займалася команда з 15 медичних працівників — виїзна бригада у складі двох торакальних хірургів, ендоскопіста і реаніматолога КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради Запоріжжя і фахівці КНП «Кам'янсько-Дніпровська центральна районна лікарня ».

Завдяки злагодженій, професійної роботи предмет, а це все-таки був ніж, був вилучений з тіла пацієнта. На превеликий жаль, незважаючи на всі зусилля медиків, пацієнт згодом помер. Як ніж потрапив до стравоходу загиблого, з’ясують правоохоронці.