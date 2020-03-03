На Днепропетровщине вор всю ночь ел продукты в магазине, из которого не смог выйти

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На Днепропетровщине парень хотел обворовать магазин, но не смог выйти и просидел в помещении всю ночь. Об этом NNS сообщает со ссылкой на novosti-n.org, который ссылается на пресс-службу Песчанского района.

Согласно информации, полученной NNS , молодой парень в Днепропетровской области спрятался под закрытие в магазине и хотел его обворовать, однако не смог потом открыть дверь и уйти. Утром нарушителя забрала полиция.

Злоумышленник достал из кассы 4,5 тысячи гривен и набрал продуктов. Однако далее он не смог отпереть дверь и ему пришлось ночевать в торговой точке.

Нарушитель решил уйти из магазина утром, прикинувшись покупателем. Всю ночь он ел продукты с полок.

Наутро его увидела хозяйка торговой точки. Она обратилась к правоохранителям. Парня задержали.