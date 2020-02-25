На Закарпатті госпіталізували хворого, який контактував в Угорщині з китайцем

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Про госпіталізацію закарпатця з підвищеною температурою NNS стало відомо від кореспондентів Mukachevo.net які посилаються на власни джерела в обласній інфекційній лікарні.

Джерело повідомляє, що жителя с. Дідово, 24 лютого госпіталізували в обласну інфекційну лікарню з підвищеною температурою.

Лікарям він розповів, що 21 день тому він контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі.

Після того, як хворий звернувся до медиків, у Берегові було скликано протиепідемічну комісію та прийнято рішення госпіталізувати чоловіка до обласної інфекційної лікарні із використанням спецзасобів захисту.

Наразі в інфекційній лікарні готують спеціальний бокс для прийому хворого. Мешканця Берегівщини перевірятимуть на коронавірус.

Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти.

На даний момент тест-систем в області ще немає. Лише сьогодні їх привезли в Київ.

У разі, якщо захворювання на коронавірус підтвердиться, то який буде алгоритм дій, адже пацієнт контактував з багатьма людьми, лікарями без застосування спецзасобів.

А вже 25 лютого в ОДА розповіли про хворого закарпатця.

Начальник департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, офіційно підтвердила госпіталізацію в обласній лікарні хворого чоловіка. За її словами чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині. Через це було прийнято заходи, при яких чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Він був поміщений до ізолятору разом з дружиною. У хворого було взято всі аналізи для перевірки.

Наразі спеціалісти уточнюють зв'язки закарпатця з мешканцем Китаю, адже той не міг точно пояснити коли його роботодавець повернувся з Китаю.