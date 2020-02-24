Мощный ураган убил женщину: страшные подробности, фото и видео

- 24 лют. 2020
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В Одессе, на улице Нежинской в районе дома № 37 упавшее дерево убило женщину. Как сообщили в «Думской» очевидцы, огромный ствол привалил женщину около 60 лет.
На место приехала скорая помощь, а после сотрудники полиции и оперативно-следственная группа, сообщает NNS со ссылкой на dumskaya.net.
В свою очередь в пресс-службе ГУНП в Одесской области информацию о погибшей женщине «Думской» подтвердили.
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