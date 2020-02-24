На Запоріжжі двох жінок спалили на сміттєзвалищі

- 24 лют. 2020
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У Запорізькій області вбили двох жінок. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеве видання zabor.zp.ua.
Згідно інформації, отриманої NNS , жінок вірогідно спалили на звалищі.
Резонансна подія трапилася у неділю, 23 лютого, у селі Преображенка в Оріхівському районі області. Так, на сміттєзвалищі виявили два обгорілі трупи. Попередньо, вони загинули вночі.
Повідомляється, що жінок прив'язали дротом до шин і підпалили. Крім цього, у справі вже є підозрюваний. Йому загрожує довічне ув'язнення. У прес-службі Нацполиции в Запорізькій області інцидент поки не прокоментували.
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