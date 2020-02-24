Жители Харьковщины перекрыли трассу: что происходит (видео)

- 24 лют. 2020
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Жители города Мерефа перекрыли трассу «Мерефа — Симферополь», требуют прекратить добычу сланцевого газа. Об этом сообщают в социальных сетях.
Об этом пишет mykharkov.
«Говорят, в некоторых районах из-за добычи газа уже нет воды»,
— говорится в сообщении в соцсетях.
Тем временем Мерефа бастует против добычи сланцевого газа 🥴 pic.twitter.com/taiUNdkmLE— Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) February 22, 2020
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