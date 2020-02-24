Жители Харьковщины перекрыли трассу: что происходит (видео)

24 лют. 2020
81

Завантажте мобільний додаток сайту

Жители города Мерефа перекрыли трассу «Мерефа — Симферополь», требуют прекратить добычу сланцевого газа. Об этом сообщают в социальных сетях.

Об этом пишет mykharkov.

«Говорят, в некоторых районах из-за добычи газа уже нет воды»,
— говорится в сообщении в соцсетях.

Автор: Администратор

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!