Жители Харьковщины перекрыли трассу: что происходит (видео)

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Жители города Мерефа перекрыли трассу «Мерефа — Симферополь», требуют прекратить добычу сланцевого газа. Об этом сообщают в социальных сетях.

Об этом пишет mykharkov.

«Говорят, в некоторых районах из-за добычи газа уже нет воды»,

— говорится в сообщении в соцсетях.