В Днепре задержали человека, раздевшего и избившего девочку

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В пятницу, 21 февраля, в Днепре на Набережной Победы, 140 обнаружили жуткую находку. Среди гаражей, обнаружили 15-летнюю девочку. Ребенок был без сознания, на ее теле виднелись следы насилия, также известно, что пострадавшая была раздетой.

Об этом NNS стало известно от журналистов издания Информатор.

Девочку оперативно госпитализировали в областную детскую больницу на Космической, врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Позже правоохранителям удалось найти злоумышленника.

Как установили полицейские уголовного розыска, 18 февраля в 01:00 между 19-летним юношей и несовершеннолетней девушкой возник конфликт. Нападающий избил девушку и когда она упала на землю, покинул место преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 19-летнему парню грозит до 8 лет лишения свободы.