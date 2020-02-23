«Водитель весь в крови»: буйные пассажиры устроили дебош в маршрутке (видео)

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Пьяницы разбили стекло в транспорте, водителю маршрутки порезало уши и руки. Случилось это 22-го февраля, около десяти часов утра. Об инциденте сообщают очевидцы.

В Запорожье, в маршрутке №5 два пьяных мужчины громко матерились и оскорбляли пассажиров и водителя. На одном из светофоров маршрутчик остановился, так как был красный свет. Пьяницы начали кричать водителю: «Ты чего встал?!», оскорбляли матом.

Водителю надоело такое поведение. На остановке «АТК» маршрутчик попросил буйных пассажиров покинуть салон. Как сообщают очевидцы, водитель разговаривал с пьяными довольно вежливо. Дебоширы начали угрожать ему, разбили боковое стекло кулаком. Осколки порезали уши и руки водителя.