«Я нe “Cлyгa Нapодy”, я гoспoдaр нaрoдy!» Дeпyтaт пpигpoзив «пoстaвити paкoм» (ВlДE0)

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Депутат міської ради м. Кременчука Полтавської області Денис Терещенко просто посеред вулиці погрожував звичайним робітникам, котрі здійснювали ремонтні роботи.

Про це йдеться на відео, поширеному в соціальних мережах.

На запису чути, як депутат називає себе “господарем народу” при цьому погрожує, що поставить робітників “раком”.

Звичайні люди обурені поведінкою нардепа та просять його адекватно висловлюватися у свій бік.