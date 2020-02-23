«Я нe “Cлyгa Нapодy”, я гoспoдaр нaрoдy!» Дeпyтaт пpигpoзив «пoстaвити paкoм» (ВlДE0)

- 23 лют. 2020
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Депутат міської ради м. Кременчука Полтавської області Денис Терещенко просто посеред вулиці погрожував звичайним робітникам, котрі здійснювали ремонтні роботи.
Про це йдеться на відео, поширеному в соціальних мережах.
На запису чути, як депутат називає себе “господарем народу” при цьому погрожує, що поставить робітників “раком”.
Звичайні люди обурені поведінкою нардепа та просять його адекватно висловлюватися у свій бік.
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