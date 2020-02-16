Молдаванин хотел сбежать из Украины в надувном бассейне

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Гражданин Молдовы пытался незаконно уплыть из Украины в Молдову. Он плыл через реку Днестр в Винницкой области в детском резиновом бассейне.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Государственной пограничной службы в Украине.

Сначала патруль обнаружил сам бассейн с насосом, а служебная собака помогла найти и задержать владельца, который спрятался в кустах.

"Задержанный оказался 32-летним молдаванином. Мужчина из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков к семье незаконным способом. Такое путешествие могло бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке - до 10 метров", - говорится в сообщении.

Мужчина привлечен к административной ответственности. Ему также запретили въезд в Украину на следующие три года.