Украинец решил покончить с собой, так как не мог содержать семью

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52-летний житель Херсона решил покончить с собой на даче у Приозерного. И выбрал очень жестокий способ. Он вышел во двор, вылил на себя емкость с бензином и поджег. Это заметила подруга херсонца, которая вызвала бригаду скорой помощи.

Об этом происшествие, NNS стало известно из сообщения издание Типичный Херсон.

Медики приехали в Приозерный, и туда же на лодке привезли пациента. У потерпевшего оказались обширные ожоги почти по всему телу, состояние мужчины крайне тяжелое.

В отделе облУМЧС говорят, что, со слов подруги обгоревшего, тот сильно переживал, что не может найти хорошую работу и заработать денег, чтобы достойно содержать семью. И когда переживания «усугубились» порцией алкоголя, решил покончить с собой.