У Полтаві полісмен реанімував чоловіка, в якого зупинилося серце в магазині (відео)

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Днями в одному з полтавських супермаркетів поліцейський Дмитро Кунерт врятував чоловіка. Про випадок NNS дізнався від в поліції Полтавської області.

Капітан поліції Дмитро Кунерт повертався додому зі служби. У магазині, куди зайшов правоохоронець, один із відвідувачів раптово знепритомнів і впав.

– Підбігши до невідомого та оглянувши тіло, поліцейський не виявив у людини ознак життя. Зорієнтувавшись у ситуації, Дмитро одразу приступив до надання першої домедичної допомоги. Розуміючи, що людина може в найближчі хвилини загинути внаслiдок зупинки серця, офіцер поліції перевернув чоловіка на бiк, розтиснув щелепу i, звiльнивши дихальнi шляхи, розпочав серцево-легеневу реанімацію, – йдеться в повідомленні поліції.

Працівники супермаркету викликали «швидку».

Дмитро Кунерт продовжував реанімацію, поки серце чоловіка не забилося самостійно, він почав приходити до тями.

– Стресова для оточуючих ситуація змусила мене діяти швидко, оскільки від цього залежало життя людини. До того ж нас цього навчали, – відзначив офіцер поліції Дмитро Кунерт.

За словами лікарів, заходи з реанімації поліцейський зробив вчасно і на досить високому професійному рівні. У ситуаціях, коли рахунок йде на секунди, будь-які зволікання могли б закінчитися для 32-річного чоловіка трагічно.

Автор: Ольга Матвієнко