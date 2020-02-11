Водитель маршрутки взял с собаки за проезд (видео)

11 лют. 2020
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Оказывается, за своего ЧЕТВЕРОНОГОГО Друга нужно платить за проезд, а если не хочешь платить за проезд, то им можно оплатить коммуналку. Между водителем харьковской маршрутки и пассажиром произошел словесный конфликт. Водитель взял за проезд и с  пассажира и за его собаку. Об этом NNS сообщает со ссылкой на соцсети.

Возмущенный пассажир снял инцидент на видео и выложил в группу в фейсбук «Типичный Харьков».

Из комментариев под постом можно увидеть, что мнения по данному конфликту среди подписчиков разделились.

Некоторые пишут, что не стоит с собакой ехать в общественном транспорте и лучше ехать в такси. Другие же возмущены поведением водителя.

Хочется отметить, что в законе Украины прописано:
5.7. Пасажир має право:

  • на безпечний,   своєчасний   і   якісний   проїзд   до  місця призначення;
  • на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про  умови  і  порядок  руху  та  надання  транспортних
  • послуг, відшкодування завданої йому шкоди;
  • безплатно провозити з собою дітей віком до 7 років;
  • безплатно провозити  з  собою  ручну поклажу,  одну пару лиж, дитячий візок, санки, велосипед, дрібних звірів і птахів у клітці, собаку  в  наморднику з коротким повідком, кота, дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці;

Автор: Администратор

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