Водитель маршрутки взял с собаки за проезд (видео)

- 11 лют. 2020
- 6237
Завантажте мобільний додаток сайту
Оказывается, за своего ЧЕТВЕРОНОГОГО Друга нужно платить за проезд, а если не хочешь платить за проезд, то им можно оплатить коммуналку. Между водителем харьковской маршрутки и пассажиром произошел словесный конфликт. Водитель взял за проезд и с пассажира и за его собаку. Об этом NNS сообщает со ссылкой на соцсети.
Возмущенный пассажир снял инцидент на видео и выложил в группу в фейсбук «Типичный Харьков».
Из комментариев под постом можно увидеть, что мнения по данному конфликту среди подписчиков разделились.
Некоторые пишут, что не стоит с собакой ехать в общественном транспорте и лучше ехать в такси. Другие же возмущены поведением водителя.
Хочется отметить, что в законе Украины прописано:
5.7. Пасажир має право:
- на безпечний, своєчасний і якісний проїзд до місця призначення;
- на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про умови і порядок руху та надання транспортних
- послуг, відшкодування завданої йому шкоди;
- безплатно провозити з собою дітей віком до 7 років;
- безплатно провозити з собою ручну поклажу, одну пару лиж, дитячий візок, санки, велосипед, дрібних звірів і птахів у клітці, собаку в наморднику з коротким повідком, кота, дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці;
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!