Водитель маршрутки взял с собаки за проезд (видео)

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Оказывается, за своего ЧЕТВЕРОНОГОГО Друга нужно платить за проезд, а если не хочешь платить за проезд, то им можно оплатить коммуналку. Между водителем харьковской маршрутки и пассажиром произошел словесный конфликт. Водитель взял за проезд и с пассажира и за его собаку. Об этом NNS сообщает со ссылкой на соцсети.

Возмущенный пассажир снял инцидент на видео и выложил в группу в фейсбук «Типичный Харьков».

Из комментариев под постом можно увидеть, что мнения по данному конфликту среди подписчиков разделились.

Некоторые пишут, что не стоит с собакой ехать в общественном транспорте и лучше ехать в такси. Другие же возмущены поведением водителя.

Хочется отметить, что в законе Украины прописано:

5.7. Пасажир має право: