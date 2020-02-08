На Тернопільщині підполковник міліції звіряче побив вагітну жінку

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Керівник обласного відділу оперативного управління Головного управління Міндоходів у Тернопільській області підполковник податкової міліції Кизима Олександр Юрійович, гуляючи на весіллі в одному із сіл Гусятинського району області, спровокував бійку, під час якої побив вагітну жінку.

Очевидці трагедії стверджують, що п’ятого жовтня Кизима приїхав із своїми колегами-податківцями у с. Чабарівка, що у Гусятинському районі, де й проходило весілля їхнього колеги по роботі. Ближче до вечора, десь коло десятої, як то кажуть – після другого столу, Кизима, на той час уже добре напідпитку, вирішив продемонструвати владні повноваження і спровокував бійку. Насправді усе відбувалось як у вестерні – п’яний шериф вирішив показати, яка у нього велика влада - підійшовши до фуршетного столу, Кизима із потоком нецензурщини почав вимагати уваги, мотивуючи це тим, що він високопосадовець податкової міліції, відповідно усі решта повинні кланятись і уважно слухати, про що глаголить п’яний податківець. Така поведінка прийшлого «мєнта» викликала логічне невдоволення у гостей, Кизимі зробили зауваження про алогічність такої поведінки на весіллі, на що вкрай розлючений підполковник Мінздохівської поліції згадав увесь свій багатий лексикон «вєлікага і магучєга», а у доповнення своєї «правоти» вхопив одну із присутніх жінок із видимими ознаками вагітності і почав бити її кулаками в область живота.

Звірство у людській подобі було припинене через деякий час, коли на захист жінки втрутився її чоловік, теж присутній на весіллі. Коли озвірілого підполковника відтягнули від людей, Кизима з тими ж лексичними зворотами матюка і погроз вирішив влаштувати на весіллі показову моральну страту, погрожуючи своїм прямим начальником на прізвище Сторожук, який, у свою чергу, пришле наряд чи то податкової чи просто міліції, а потім гостей чекає відділок, де їх будуть бити і ламати.

Коли присутні, зауважте, - не один і не двоє, а мало не половина свідків бійки, спробували втихомирити представника фіскальної феміди, зауваживши, що саме Кизимою було розпочато бійку, бравий податківець просто висміявся людям в обличчя, заявивши, що він поза законом, оскільки, далі пряма мова, - «працює в податковій міліції, а якщо він і не правий то Сторожук І.В. «порішає» в Обласній прокуратурі для нього любі питання».

Далі було знову так, як у поганих вестернах. Коли п’яний шериф перестріляв «ворогів», далі почав стріляти по своїх, «щоб усі боялись, щоб не насміхались». Коли в ситуацію втрутилися уже його колеги з податкової, присутні на весіллі, вказуючи, що п’яний Кизима побив вагітну жінку, озвірілий підполковник, даруйте, бидло, бо це не офіцер, почав підбурювати колег на масову бійку, мотивуючи тим, що міліціонерам повинно бути все рівно хто почав бійку, а його кривдники заслуговують фізичної розправи. Коли товариші по роботі відмовились виконувати фактично злочинний наказ, цілий підполковник податкової міліції О.Кизима почав погрожувати розправою на роботі, звільненням усіх і службовими проблемами, оскільки він начальник податкової. Коли і це не подіяло на колег, Кизима доправився горілкою і вирушив по подвір’ю «вершити правосуддя», почав бити своїх колег по роботі, а вийшовши за ворота - без розбору почав наносити удари всім хто проходив поруч, в тому числі і літнім людям.

Побачивши, що пану отаману вкрай кепсько, його колеги від гріха подалі викликали таксі і у стані «несіть мене, бо ноги не тримають», відправили у Тернопіль відсипатись. Усе було б смішно, якби не було так сумно, бо саме зараз жінка, яку побив підполковник Кизима, перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні. Як складеться здоров’я і життя ще ненародженої дитини, лікарі достеменно повідомити не можуть, а от сам винуватець бійки і «звір у погонах» Кизима, за потурання власного керівництва, читаємо - начальника Ігоря Васильовича Сторожука, також ліг в лікарню, нібито з тілесними ушкодженнями. Як стало відомо з достовірних джерел, керівництво Головного управління Міндоходів Тернопільської області на даний час проводить переговори з керівництвом УМВСУ в Тернопільській області та прокуратурою Тернопільської області, що вигородити свого підлеглого, вплинути на своїх працівників в якості свідків.

Саме у підполковника І.Сторожука, як свідчать самі податківці, є великий досвід, як «відмазувати» себе та свої підлеглих, адже саме за час його керівництва податковою міліцією Тернопільської області підлеглими працівниками вчинено три злочин з отримання хабара, а також ряд притягнень до адміністративної відповідальності, в тому числі за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Система «кришування» у Тернопільській податковій міліції Сторожуком і Кизимою відпрацьована чітко, оскільки табличку ділення для «прокурорських» ці перевертні знають добре.

Якою буде реакція обласного і київського керівництва на цю подію, важко спрогнозувати, адже згаданий Сторожук, за інформацією веб-сайту Міндоходів, обіймає посаду заступника начальника - начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області.

Чи відомо безпосередньо Сторожуку і його прямому начальнику Олександру Вітруку про кримінальний злочин, вчинений підлеглим Кизимою, у податковій не афішують. Однак є сподівання, що дійсно звіряче побиття вагітної жінки не залишиться без покарання і реакція буде не обласного, а уже центрального керівництва. Видається, що миколаївська Врадіївка так і не навчила бидло у погонах, що права бити і ґвалтувати ніхто нікому не давав.

Джерело: Стопкор