Медсестра в Кременчуці зробила собі смертельну ін’єкцію через борги за кредитом

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30-річна медсестра в Кременчуці на Полтавщині зробила собі смертельну ін’єкцію через борги за кредитом, про це повідомляють «Факти». Жінку знайшли мертвою в її квартирі у Кременчуці, поруч лежала передсмертна записка.

— Встановлено, що жінка покінчила з життям, ввівши в вену смертельну дозу медичного препарату, — повідомила «Фактам» пресофіцер Кременчуцького міського відділу поліції Анна Васенко. — Вона працювала медсестрою в одному з лікувальних закладів Кременчука.

Колеги медсестри говорять, що жінка не могла вчасно виплатити свій кредит, їй дзвонили колектори. Їх вона звинуватила в своїй смерті. Кременчуцькі ЗМІ пишуть, що жінка вколола собі препарат наркозу.