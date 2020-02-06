На водителей общественного транспорта надели маски

- 06 лют. 2020
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В Днепре из-за гриппа и ОРВИ с 5 февраля власти начали обрабатывать антисептиками салоны общественного транспорта. Водителям рекомендуется работать в масках и менять их каждые три часа.
Об этом в Facebook сообщил специалист сектора контроля и мониторинга договорных обязательств Департамента транспорта Днепропетровского городского совета Иван Васючков.
"Обработка антисептиками и средствами обеззараживания - залог здоровья не только пассажиров, но и обслуживающего персонала. Для обработки используются только разрешенные средства. Так же всему водительскому составу при работе на маршруте рекомендуется пользоваться санитарными масками и менять их каждые три часа", - написал Васючков.
По его словам, этими вопросами до момента ликвидации занималась санитарно-эпидемиологическая служба. "Но мы не имеем права ставить под угрозу здоровье горожан в ожидании, когда исправят эту ошибку", - отметил Васючков.
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