В больницу Харькова из-за коронавируса положили шестерых студентов

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В Харьковскую областную инфекционную больницу положили шестерых студентов из Китая. Их поместили в специальные боксы. Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции - большинство из них недавно были в Китае.

Об этом 5 февраля пишет Kharkiv Today.

"Мы динамически за ними наблюдаем", - рассказал главврач больницы Павел Нартов. Инфекционист отметил, что из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань - эпицентра инфекции.

"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань - и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", - сообщил Нартов.

Большинство госпитализированных студентов учатся в ХАИ и живут в общежитиях вуза.

Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции. "Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", - рассказал главврач больницы Павел Нартов.

При этом Нартов затруднился ответить на вопрос, когда приблизительно первые тест-системы прибудут в Харьковскую область.