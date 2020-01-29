У Кривому Розі чоловік стріляв по патрульних (фото)

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У Кривому Розі затримали чоловіка, що стріляв у патрульних поліцейських. Про це NNS стало відомо з сайту «Первый Городской».

Повідомляється, що інцидент стався 29 січня близько 12.00.

Біля одного з гастрономів у Саксаганському районі правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Його зупинили для перевірки. Чоловік почав чинити опір і бігти, а в якийсь момент дістав пістолет і вистрілив у бік патрульних.

За словами очевидців, на місці події знайшли гільзу.

Зазначається, що чоловік не влучив в жодного поліцейського.

Зловмисника було затримано та доправлено до відділку поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї і чи була вона вогнепальною.