У Кривому Розі чоловік стріляв по патрульних (фото)

- 29 січ. 2020
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У Кривому Розі затримали чоловіка, що стріляв у патрульних поліцейських. Про це NNS стало відомо з сайту «Первый Городской».
Повідомляється, що інцидент стався 29 січня близько 12.00.
Біля одного з гастрономів у Саксаганському районі правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Його зупинили для перевірки. Чоловік почав чинити опір і бігти, а в якийсь момент дістав пістолет і вистрілив у бік патрульних.
За словами очевидців, на місці події знайшли гільзу.
Зазначається, що чоловік не влучив в жодного поліцейського.
Зловмисника було затримано та доправлено до відділку поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї і чи була вона вогнепальною.
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