Невідомі в масках увірвались у будинок на Львівщині, катували господарів, є загибла

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У Радехівському районі Львівської області зловмисники у масках напали на будинок директора лісгоспу, катували мешканців та втекли, заволодівши грошима. Від отриманих травм померла 59-річна жінка. Про це NNS інформує з посиланням на Національну поліцію у Львівській області.

В поліції повідомили, що 22 січня у Радехівське відділення надійшло повідомлення про те, що близько 19.00 в однин із будинків у райцентрі увірвались невідомі, обличчя яких були закриті масками, нанесли тілесні ушкодження мешканцям, заволоділи грошовими коштами, після чого втекли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, під час нападу у будинку перебувало п’ятеро осіб — 61-річний чоловік, троє жінок віком 34, 59 та 87 років, а також двоє дітей віком 1 та 5 років.

«Нападники жорстоко катували власника будинку та нанесли тілесні ушкодження жінкам, вимагаючи вказати місце зберігання грошей, цінностей, після чого заволоділи коштами та втекли. Від отриманих травм одна з жінок померла на місці події», — розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

За даним фактом слідчі слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України та за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна відповідно.

«До розкриття цього резонансного злочину задіяні найкращі фахівці різних служб та підрозділів поліції Львівщини. Працюють експерти, оперативники, слідчі та співробітники інших служб. Ми докладаємо усіх зусиль щоб встановити осіб, причетних до нападу та вбивства людини і затримати їх», — зазначив очільник поліції Львівщини.