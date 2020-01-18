Треш на Волині: священник УПЦ МП намагався пограбувати свій колишній храм (відео)

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Поблизу Луцька священник православної церкви Московського Патріархату здійснив спробу пограбування храму, в якому він раніше служив. Про це NNS дізналась з повідомлення Еспресо.TV, яке посилається на сторінку Чернецтво Волині на Фейсбуці.

У ніч з 16 на 17 січня 2020 року храмова служба внутрішньої безпеки розташованого поряд з містом Луцьком села Жидичин помітила невідому особу, яка проникла на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви. Чоловік забрався на дзвіницю і хотів винести звідти металеві предмети

Злодієм виявився 53-річний колишній парох цього харму Володимир Гелета. Саме він після рішення Свято-Миколаївської громади перейти до ПЦУ в лютому 2019 року відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища, охороняючи церкву. Тому для уникнення будь-яких провокацій на місце події викликали поліцію. Зловмисника заблокували у приміщенні дзвіниці до моменту прибуття слідчо-оперативної групи.

У повідомленні Чернецтва Волині йдеться:

17 січня 2020 року о 00:20 Храмова служба внутрішньої безпеки с. Жидичин зафіксувала незаконне проникнення невідомої особи на територію храмового комплексу Свято-Миколаївської церкви, яка є пам’яткою архітектури національного значення і перебуває у постійному користуванні релігійної громади Святителя Миколая Чудотворця Православної Церкви України с. Жидичин.

Невідомий проник в приміщення дзвіниці (Охоронний договір №119/3) з тильної сторони і намагався винести з неї металеві предмети.

Особою, яка вчинила протиправні дії, виявився колишній настоятель Свято-Миколаївського храму с. Жидиичин Володимир Гелета. Для уникнення будь-яких провокацій на місце події була викликана поліція. Зловмисника було заблоковано у приміщенні дзвіниці до моменту прибуття слідчо-оперативної групи.

Протягом 15 хвилин до моменту прибуття екіпажу Патрульної поліції зловмисник намагався вибити двері, погрожував, вживав нецензурну лексику.

Побачивши працівників поліції, які прибули за викликом, екс-настоятель пішов на відчайдушний ризикований для його життя та здоров’я крок і здійснив стрибок з другого поверху дзвіниці. Всі ці дії відбувалися безпосередньо на очах поліції. В такий спосіб, очевидно, зловмисник хотів уникнути факту фіксації незаконного проникнення у будівлю.

У результаті невдалого стрибка чоловік отримав травму ноги у вигляді відкритого перелому. До моменту прибуття карети швидкої допомоги, правоохоронці невідкладно і фахово надавали першу допомогу потерпілому.

За результатами надзвичайної ситуації працівниками поліції було складено відповідні протоколи, взяті свідчення очевидців.

Варто зазначити, що у приймальному відділенні лікарні Володимир Гелета з дружиною надали неправдиві свідчення, повідомивши медикам, що травму потерпілий отримав у власній оселі.