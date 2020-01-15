В Запорожье эвакуировали одну из школ (фото)

- 15 січ. 2020
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Сегодня утром, 15 января, из запорожской школы эвакуировали детей и преподавателей. Об этом NNS стало известно из сообщения Актуально.
Как сообщается, инцидент произошел в Бородинском микрорайоне в коллегиуме «Элинт».
В пресс-службе ГСЧС изданию «Актуально» сообщили, что на место был отправлен личный состав.
Спасатели выяснили, что произошло короткое замыкание без горения, что повлекло хлопок электрощитка.
К счастью никто из персонала и учащихся не пострадал.
На данный момент коллегиум работает в штатном режиме.
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