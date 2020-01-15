В Запорожье эвакуировали одну из школ (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Сегодня утром, 15 января, из запорожской школы эвакуировали детей и преподавателей. Об этом NNS стало известно из сообщения Актуально.

Как сообщается, инцидент произошел в Бородинском микрорайоне в коллегиуме «Элинт».

В пресс-службе ГСЧС изданию «Актуально» сообщили, что на место был отправлен личный состав.

Спасатели выяснили, что произошло короткое замыкание без горения, что повлекло хлопок электрощитка.

К счастью никто из персонала и учащихся не пострадал.

На данный момент коллегиум работает в штатном режиме.