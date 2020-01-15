Дав решту монетами з купюри 1000 гривень. У Рівному побилися водій та пасажир маршрутки (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Рівному на зупинці громадського транспорту відбулася бійка двох чоловіків. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті kiev-company.in.ua.

Згідно отриманої нами інформації, побилися водій та пасажир маршрутки громадського транспорту. Як виявилося, чоловіки не розійшлися через гроші.

Пасажир заплатив за проїзд купюрою в 1000 гривень. Водій «помстився» хлопцю і видав йому решту монетами. Пасажира такий варіант не влаштував. Словесний конфлікт переріс у бійку.

Відео: Типове Рівне