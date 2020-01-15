Дав решту монетами з купюри 1000 гривень. У Рівному побилися водій та пасажир маршрутки (відео)

- 15 січ. 2020
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У Рівному на зупинці громадського транспорту відбулася бійка двох чоловіків. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті kiev-company.in.ua.
Згідно отриманої нами інформації, побилися водій та пасажир маршрутки громадського транспорту. Як виявилося, чоловіки не розійшлися через гроші.
Пасажир заплатив за проїзд купюрою в 1000 гривень. Водій «помстився» хлопцю і видав йому решту монетами. Пасажира такий варіант не влаштував. Словесний конфлікт переріс у бійку.
Відео: Типове Рівне
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